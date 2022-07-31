Орловчанка 24 года спустя призналась в том, что зарезала мужа

Однако наказания обвиняемая в особо тяжком преступлении избежала.



Вступило в силу решение по уголовному делу, которое было возбуждено на местную жительницу. Материалы ранее поступили на рассмотрение в Орловский районный суд Орловской области. Женщина обвинялась в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких и предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. По версии следствия, она устроила кровавую драму в ходе семейного застолья.

Из материалов следует, что в течение дня женщина совместно со своим мужем распивала спиртные напитки. Чета находилась у себя дома. В какой-то момент между ними вспыхнула словесная ссора, которая на протяжении нескольких часов то утихала, то разгоралась с новой силой. Закончилось все печально: нетрезвая женщина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений решила «порезать» мужа. Следствие посчитало, что планов убивать супруга у нее не было, но имелся «умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни человека».

Как бы то ни было, но женщина вооружилась кухонным ножом и умышленно нанесла клинком один удар в живот супругу. Проникающее колото-резанное ранение повредило внутренности и вызвало обильное кровотечение и перитонит, который привел к смерти мужчины. Позже эксперт установил, что травма, нанесенная мужу женщиной, состоит в прямой причинной связи со смертью потерпевшего. Также было установлено, что нанося удары мужу обвиняемая «осознавала общественную опасность своих действий», должна была и могла предвидеть последствия. Органами предварительного следствия ее действия были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В судебном заседании подсудимая заявила письменное ходатайство о прекращении данного уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, так как после совершения ею преступления прошло уже более 15 лет, а именно 24 года. Женщина заявила, что от следственных и иных органов на протяжении прошедших 24 лет она не скрывалась, постоянно проживала по одному адресу. Вину в совершении преступления она признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Заслушав мнения участников процесса, суд постановил прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

ИА «Орелград»