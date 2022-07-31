Орловец почти 25 лет прятал от полиции оружие

31.7.2022 | 17:02 Закон и порядок, Новости

Нелегальную винтовку мужчина приобрел еще в лихие 1990-е.


Решение по уголовному делу о незаконном хранении оружия вынес Малоархангельский районный суд Орловской области. Местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ. Органы дознания установили, что в августе 1998 года обвиняемый получил в дар от своего отца изготовленную промышленным способом спортивную однозарядную винтовку калибра 5,6 мм, образца 1932 года. Как позже определил эксперт, она относится к гражданскому нарезному длинноствольному огнестрельному оружию.

Несмотря на то, что это был семейный подарок, следственные органы расценили действия обвиняемого как незаконное приобретение огнестрельного оружия. До 2003 года мужчина хранил винтовку в своем гараже, а потом он нарочно ее разбил. Установлено, что мужчина повредил детали ударно-спускового механизма, сделав винтовку непригодной для стрельбы. После этого он вновь спрятал ее в гараж, где она и хранилась до апреля 2022 года. Весной в домовладение обвиняемого нагрянули сотрудники полиции, проводившие оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

Они обнаружили в гараже винтовку и изъяли ее. Экспертиза подтвердила, что ударно-спусковой механизм был поврежден много лет назад. Однако винтовка по-прежнему обладает «криминалистически исправными и пригодными к использованию по целевому назначению основными частями (стволом и ствольной коробкой)». Поэтому фигуранта уголовного дела обвинили в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Свою вину он признал и подал ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд эту просьбу удовлетворил. Уголовное дело было решено прекратить, но виновнику придется заплатить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования