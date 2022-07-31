Под Орлом вор умыкнул 20-литровую бутыль вина

Для совершения кражи преступнику пришлось воспользоваться автомобилем.

Вступило в силу решение по уголовному делу, рассмотренному Мценским районным судом Орловской области в особом порядке. На скамье подсудимых предстал местный житель, до сих пор не имевший криминального опыта. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Как следует из материалов дела, совершил он ее в декабре 2021 года.

Мужчина находился в гостях и засиделся там до глубокой ночи. Когда хозяин уснул, злоумышленник решил похитить чужое имущество. В результате он украл стеклянную бутыль объемом 20 литров, в которой находилось домашнее вино. Кроме того, с собой он прихватил дорогостоящий набор инструментов. Отметим, что хозяин дома был ему незнаком. В гости злоумышленника привели его приятели.

Стоимость набора инструментов превышала 9 тысяч рублей. Это удалось выяснить по чекам. Как именно суд определял стоимость похищенного домашнего вина, в материалах дела не уточняется. Однако из них следует, что стоимость вина вместе с бутылью составила 925 рублей 60 копеек. Понятно, что унести в руках похищенное добро злоумышленник далеко не сумел бы. Но он этого делать и не собирался. Дело в том, что под окнами его поджидал личный автомобиль марки ВАЗ-2114, в багажник которого вор и сложил украденные вещи.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением и поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства. Он подтвердил, что полностью осознает характер и последствия заявленного ходатайства. Суд проверил: оказалось, что подсудимый на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, но по месту учебы характеризуется отрицательно. С учетом характеристик, признания вины и раскаяния, суд наказал молодого человека обязательными работами сроком на 400 часов.

ИА «Орелград»