Полицейский поймал преступника по объявлению

Суд в Мценске поставил точку в деле о продаже холодного оружия.

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте холодного оружия. Решение уже вступило в законную силу. На преступлении попался местный житель, который, возможно, даже не догадывался о том, что преступает закон. Однако незнание закона, как известно, от ответственности не освобождает. Дело было заведено по части 7 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. В феврале этого года амчанин решил пополнить свой личный бюджет и заодно избавиться от вещи, ставшей ему ненужной. Он решил продать нож, изготовленный промышленным способом. Как позже установила экспертиза, это был нож охотничий, относящийся к колюще-режущему клинковому холодному оружию. В намерении продать этот клинок следствие и суд усмотрели преступный умысел. Они установили, что мужчина разместил объявление на сайте «Авито». Отклик последовал почти сразу – продавцу позвонил потенциальный покупатель. Стороны договорились о цене и месте совершения сделки.

Прошла она примерно через неделю на железнодорожной станции. Продавец передал покупателю нож и получил за него 8000 рублей, после чего был задержан силовиками. Как выяснилось, покупателем оказался сотрудник полиции линейного отдела МВД России на станции «Орел». В роли покупателя он выступил в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Полицейский сам позвонил по объявлению и обговорил с продавцом условия сделки.

Стоит отметить, что законодательством запрещен свободный гражданский оборот холодного оружия. В данном случае нож эксперт отнес к категории колюще-режущего клинкового холодного оружия. В судебном заседании подсудимый согласился с обвинением и раскаялся в совершенном преступлении. Он заявил ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства. В результате ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Что касается ножа, то суд распорядился передать его в Управление Росгвардии по Орловской области для определения дальнейшей судьбы в соответствии с ФЗ «Об оружии».

ИА «Орелград»