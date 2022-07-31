Жителей Орла научат плести лапти и ткать панно

Мастер-класс прямо на улице горожанам дадут мастера-народники.



В Орле 3 августа на территории Детского парка состоится областной фестиваль народных промыслов и ремесел «Орловская мастерская». Как уточнили в Орловском областном центре народного творчества, он проводится с целью сохранения, возрождения и развития традиций народной культуры, популяризации народных промыслов и ремесел. Другие задачи организаторы видят в сохранении традиционных технологий обработки природных материалов и изготовления предметов быта, орудий труда и одежды.

Программа фестиваля будет достаточно насыщенной. Так, в нее включена выставка произведений народного искусства. Кроме того, горожан и гостей Орла ожидают уличные мастер-классы по традиционным ремеслам: «Плетение гашника», «Основы резьбы по дереву», «Плетение лаптей» и «Кукла-ангел». Их дадут мастера-народники, которые съедутся со всего региона. Программой также предусмотрены концерт, народные игры и забавы. А ключевым событием фестиваля должен стать перфоманс «Полотно традиций». Он предполагает создание всеми участниками и гостями единой художественной работы – тканого панно. Начало фестиваля намечено на 16 часов.

Напомним, ранее мэр Юрий Парахин распорядился о проведении «Выставки-ярмарки современных и традиционных ремесел – 2022». Она пройдет в День города Орла, 5 августа, с 10 до 20 часов на аллее перед входом в Городской парк культуры и отдыха. Организатором и администратором является городское управление экономического развития. Выставка-ярмарка организуется в рамках ведомственной целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Цель мероприятия — популяризация и развитие ремесленничества, народных художественных промыслов.

Власти разрешили продажу товаров по разным направлениям: керамика, роспись, гончарный промысел, вышивка, макраме, батик, кружевоплетение, бисероплетение, роспись и резьба по дереву, изделия из бересты, плетение из лозы, художественная ковка, литье и чеканка, флористика, гобелены, авторская кукла, бижутерия, декупаж и т. д. К участию в выставке-ярмарке будут привлечены ремесленные и художественные предприятия и мастерские, мастера народных промыслов, а также представители учебных заведений.

ИА «Орелград»