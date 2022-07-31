Зоотехник, скотник и телятница – под Орлом раскрыли «банду»

Сотрудники компании «Орловский лидер» попались на хищении бычков.



Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда Орловской области, на скамье подсудимых оказались трое местных жителей. Их обвини в хищении чужого имущества, которое они совершили осенью 2021 года. Один из них в тот момент работал зоотехником на молочно-товарной ферме, входящей в структуру компании «Орловский лидер». Он был материально ответственным лицом. Как установили следствие и суд, зоотехник предложил телятнице совершить преступление, а именно похитить двух молодых бычков. Женщина не только согласилась на предложение, но и привлекла своего мужа, работавшего на той же ферме ночным скотником-животноводом.

Кража была совершена в два этапа, первый пришелся на рабочий день. Зоотехник, используя свое служебное положение, бокорезами срезал пластиковые бирки, установленные в ушах двух бычков, после чего уведомил об этом телятницу. Последняя в силу своих должностных полномочий должна была за телятами присматривать. Срезанные бирки зоотехник передал ветеринарному врачу и заявил, что животные пали. Также он внес записи о падеже в ежедневник. Вывозили похищенных бычков с фермы уже по окончании рабочего дня, когда на дежурство заступил ночной скотник. Супруги погрузили телят в свой автомобиль и перевезли их к себе домой. Причиненный агропредприятию материальный ущерб был оценен в 25 300 рублей. Кстати, зоотехника также обвинили в краже с фермы электродвигателя – мужчина решил прихватить с собой не только телят. Цена украденного им двигателя превышала 25,8 тысячи рублей.

Приговором суда зоотехник был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 160 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения и краже. Путем частичного сложения назначенных наказаний ему окончательно был назначен штраф в размере 130 тысяч рублей. Суд предоставил осужденному рассрочку на 13 месяцев – выплачивать штраф он будет частями, по 10 тысяч рублей ежемесячно. Телятница и скотник получили по 100 тысяч рублей штрафа. Платить они также будут в рассрочку – по 5 тысяч рублей ежемесячно. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»