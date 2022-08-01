Чиновников обязали выплатить «Дорожной службе» проценты

Иск был связан с ремонтом моста, завершенного четыре года назад.



Арбитражный суд Орловской области в открытом судебном заседании рассмотрел исковое заявление государственного унитарного предприятия «Дорожная служба» к управлению муниципального имущества администрации города Ливны. Речь шла о взыскании 691,1 тысячи рублей. В иске данная сумма была указана как проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за несвоевременную оплату материалов по муниципальному контракту.

Исследовав материалы дела и оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства, арбитражный суд посчитал, что заявленные требования подлежат удовлетворению. Он установил, что еще в 2015 году между УМИ администрации города Ливны и ГУП «Дорожная служба» был заключен муниципальный контракт на ремонт моста. Ранее «Дорожная служба» обратилась в суд с иском о взыскании с того же ответчика 3,2 миллиона рублей за дополнительно израсходованные объемы песка. Требования были удовлетворены в полном объеме еще в прошлом году.

В марте этого года был выдан исполнительный лист, направленный взыскателю. Попутно дорожники рассчитали проценты, которые, по их мнению, набежали за прошедшее время по данному спору. В суде они указали, например, что мост был введен в эксплуатацию в декабре 2018 года. По их мнению, стоимость материалов чиновники должны были оплатить спустя семь дней после даты приемки моста. Они этого не сделали, и сторонам, как было указано выше, пришлось даже судиться. Свою правоту дорожники доказали.

Отметим, что в рамках данного процесса дорожники изначально требовали примерно на 15 процентов больше, но уже в ходе разбирательства им пришлось уточнять исковые требования. Как выяснилось, период просрочки с декабря 2018 года по апрель 2019 года уже вышел за рамки исковой давности. Поэтому суд, принимая решение по делу, постановил взыскать проценты в сумме 691,1 тысячи рублей за пользование чужими денежными средствами только за период просрочки с апреля 2019 года по июнь 2022 года включительно, который уложился в сроки исковой давности.

ИА «Орелград»