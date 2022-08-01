Число коррупционных преступлений в Орле приблизилось к сотне

Почти четверть коррупционных правонарушений приходится на взяточничество.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, итоги работы ведомства за первую половину 2022 года были обсуждены на заседании ведомственной коллегии. Оно прошло под председательством прокурора региона Алексея Тимошина. В работе заседания приняли участие заместители прокурора области, работники аппарата прокуратуры области, а также прокуроры районных, межрайонных и специализированных прокуратур. Среди прочего были рассмотрены вопросы борьбы с коррупцией. Надзор в этой сфере остается важнейшим направлением в деятельности орловских прокуроров.

Согласно озвученным данным, в первом полугодии 2022 года правоохранительными органами в целом на территории Орловской области было выявлено 95 преступлений коррупционной направленности. Из них 23 преступления были связаны с фактами взяточничества. За тот же период времени судами по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности был вынесен 21 обвинительный приговор в отношении 26 обвиняемых.

Кроме того, в регионе было выявлено два факта незаконного вознаграждения от имени юридических лиц. По постановлениям прокуроров виновные в этом компании были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 101 миллион рублей. С учетом других направлений надзора в целом в Орловской области в первой половине текущего года было вскрыто более 1300 нарушений антикоррупционного законодательства.

«Пресечены факты несоблюдения установленного порядка привлечения к трудовой деятельности бывших государственных служащих, — приводят пример в надзорном ведомстве. — По постановлениям прокуроров к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ привлечены 13 лиц, сумма назначенных штрафов составила 585 тысяч рублей».

Также были установлены «факты неисполнения обязанности по принятию мер, направленных на недопущение возможности возникновения конфликта интересов и другие нарушения». В результате было внесено семь представлений, связанных с не урегулированием конфликта интересов. Кроме того, по требованию прокуратуры из нормативных правовых актов и их проектов в первом полугодии было исключено 375 коррупциогенных факторов.

ИА «Орелград»