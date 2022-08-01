Крупные нарушения всплыли при проверке программы «Экология»

Отчет о результатах проверки представили городские аудиторы.



В Контрольно-счетной палате города Орла пояснили: это была проверка законности и эффективности использования муниципальным казенным учреждением «Управление коммунальным хозяйством города Орла» бюджетных средств. Деньги были выделены на реализацию ведомственной целевой программы «Экология города Орла на 2019 – 2021 г.г.»». Саму программу администрация областного центра утвердила в 2018 году, общий объем ее финансирования тогда составлял 10,366 миллиона рублей.

Однако затем документ несколько раз видоизменялся. В результате мэрия необоснованно, по мнению аудиторов, снизила ожидаемые целевые индикаторы и показатели объемов работ по отдельным мероприятиям на 25-68 процентов, увеличив при этом объем финансирования программы почти на 50 процентов. То есть, денег на программу решили потратить в полтора раза больше, чем изначально, при этом ожидаемый эффект от нее заметно снизился.

По подсчетам КСП, в рамках программы МКУ «УКХ» было заключено 44 муниципальных контракта на общую сумму 10,823 миллиона рублей. Из них 82,5 процента контрактов было заключено с единственным поставщиком. Выявленные нарушения составили 5,367 миллиона рублей, или 51,8 процента от общей суммы расходов, предусмотренных на реализацию программы в проверенном периоде. Так, неправомерное расходование средств составило 4,884 миллиона рублей.

Из них 3,093 миллиона было неправомерно потрачено на оплату услуг по ликвидации несанкционированных свалок, 473,2 тысячи — на оплату работ по вывозу твердых коммунальных отходов при отсутствии документов, подтверждающих утилизацию, и 27,9 тысячи рублей — на оплату услуг по удалению мусора. На оплату подтвержденных документально работ и услуг было потрачено еще 1,289 миллиона рублей.

«Неэффективное использование бюджетных средств составило 442,4 тысячи рублей, — следует из отчета КСП. — Из них 226,1 тысячи рублей — на оплату услуг по удалению ТКО с субботников и санитарно-экологических месячников по завышенным ценам, 216,3 тысячи рублей — искусственное дробление закупки в целях избежания конкурентных процедур. Потери бюджета города Орла (пени, госпошлина) в результате просрочки оплаты оказанных работ и услуг по муниципальным контрактам составили 40,5 тысячи рублей».

Были выявлены и многие другие нарушения, в том числе при проведении закупок и контроле за исполнением заключенных контрактов. Информацию о результатах проведенного контрольного мероприятия КСП направила в прокуратуру Советского района и УМВД России по городу Орлу.

ИА «Орелград»