Орловской области дали план по преступлениям

В текущем году в регионе планируется выявить 11 000 уголовных правонарушений.



Правительство Орловской области актуализировало параметры и целевые индикаторы региональной государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка». В новой редакции утверждены и объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы. Согласно им, общий объем финансирования прогнозируется в размере 20,093 миллиона рублей. Часть денег уже потрачена, так как старт программа взяла в 2020 году. В 2022 году на ее реализацию планируется потратить 6,2 миллиона рублей, в 2023 году – 2,75 миллиона, в 2024 году – 2,7 миллиона рублей.

Весьма любопытными выглядят целевые индикаторы, по которым впоследствии чиновники будут определять, насколько эффективной оказалась программа. Например, количество преступлений, зарегистрированных на территории Орловской области в 2022 году, по плану должно составить ровно 11 тысяч. Однако пока регион явно идет не по графику. Так, по данным УМВД России по Орловской области, за шесть месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано 4357 преступлений. Причем в 17 районах зафиксировано сокращение числа зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом. «Ударниками» в этом отношении стали Должанский, Корсаковский, Знаменский и Сосковский районы, где зарегистрировано наибольшее падение преступности.

Впрочем, этот тот самый случай, когда программа признается тем более эффективной, чем меньшим будет достигнутый результат от запланированного показателя. Иными словами, чем меньше регистрируется преступлений, тем более полезной признается госпрограмма. К примеру, в 2021 году программный «план по преступлениям» для Орловской области составлял 11 500, а всего было зарегистрировано 8151 преступление. В 2020 году при плане 12 000 правоохранители зарегистрировали 8555 преступлений.

Однако программой предусмотрены и другие целевые индикаторы, которых, напротив, надо бы достигать. Примером может послужить такой индикатор, как количество правонарушений, пресеченных с участием представителей общественных формирований. В прошлом году по плану общественники должны были пресечь 710 правонарушений, а пресекли только 257. План на 2020 год – пресечение 720 правонарушений. К слову, по данным регионального УМВД, в первой половине текущего года на территории области при участии народных дружин было раскрыто три преступления и пресечено 162 административных правонарушения.

ИА «Орелград»