Петербуржцы разработают зону охраны Дома Лизы Калитиной

Также ООО «НИВАД» обозначит границы и предметы еще пяти объектов культурного наследия в Орле и Ливнах.

По данным сайта «Госзакупки», на открытый конкурс была подана лишь одна заявка. Она признана соответствующей требованиям. Цена контракта — 1,445 млн рублей. Подрядчику предстоит разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия на основе материалов историко-архитектурных, историко-градостроительных и архивных исследований, а также с использованием данных государственного кадастра недвижимости. Для некоторых сооружений необходимы проекты границ территории, проекты предмета охраны.

В Орле четыре объекта:

Дворец культуры железнодорожников,

Дом, где прошли последние часы жизни командира рабочего полка Медведева М. Г. (ул. Новикова, д. 12),

Комплекс зданий и сооружений Орловского аграрного университета,

Дом жилой (Дом Лизы Калитиной).

В Ливнах два жилых дома по улице Ленина — №12 и 15.

Работы необходимо завершить до 10 ноября 2022 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «НИВАД» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2017 году. Среди ключевых партнеров указана служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края. С ними заключено и исполнено шесть госконтрактов на 5,6 млн рублей.

ИА «Орелград»