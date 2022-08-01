Прокуроров попросили проверить таинственное исчезновение коров

Под подозрение в нарушении закона попал орловский предприниматель.



Как сообщает пресс-служба Управления, Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в Новодеревеньковскую прокуратуру передана информация о нарушениях, выявленных в ходе проверки неблагополучного по лейкозу КРС хозяйства. В свою очередь ТУ Россельхознадзора отреагировало на сообщение, поступившее еще в июне этого года из облуправления ветеринарии. Под подозрение попал индивидуальный предприниматель, владелец животноводческого хозяйства, расположенного на территории Краснозоренского района.

Его подозревают в нарушении ветеринарных правил по осуществлению мероприятий при заболевании лейкозом крупного рогатого скота, а также правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Сообщается, что сотрудники госветслужбы в ходе очередного проверочного мероприятия не обнаружили на ферме девять голов КРС, у которых ранее специалистами был диагностирован лейкоз. Таких животных следует содержать отдельно, в карантине. В данном случае судьба животных оказалась таинственной.

«Со слов владельца, животные были сданы на убой, — поясняют в ТУ Россельхознадзора. — При этом заявка в районную станцию по борьбе с болезнями животных на сдачу поголовья не поступала, ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) не оформлялись. Отметим, что в соответствии с законодательством убой больных и инфицированных восприимчивых животных должен осуществляться на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах, при этом перемещение поголовья возможно только в сопровождении ВСД».

В ведомстве подчеркнули: выявленные нарушения создают угрозу распространения опасного заболевания. В связи с этим предпринимателю было выдано предостережение. Кроме того, теперь прокурорским работникам предстоит выяснить, что именно произошло на ферме. Как и когда исчезли животные, какова их судьба?

ИА «Орелград»