Проверка городских кладбищ может обернуться громким скандалом

Материалы проверки уже направлены в прокуратуру, полицию и УФАС.



Контрольно-счетная палата города Орла в соответствии с планом своей работы провела проверку законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2021 и 2022 годах на содержание мест захоронения. Информация о результатах этого контрольного мероприятия уже направлена в Управление МВД России по городу Орлу, прокуратуру Советского района и Орловское УФАС. Антимонопольщикам, в частности, предстоит дать правовую оценку нарушениям, выявленным аудиторам в сфере закупок товаров, работ и услуг.

Проверка затронула деятельность муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Именно оно является уполномоченным учреждением по вопросам содержания общественных кладбищ. Было установлено, что в проверенном периоде времени на содержание мест погребения из бюджета города было направлено 19,582 миллиона рублей. Неправомерные расходы составили 7,969 миллиона рублей, или 40,3 процента от всей суммы средств.

В КСП уточнили, что 7,394 миллиона рублей было потрачено на оплату услуг индивидуальным предпринимателям по сбору, погрузке, транспортировке и утилизации мусора по ценам, которые аудиторы считают завышенными. Аудиторы отмечают и то, что договор на вывоз мусора должен быть заключен с регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по утвержденным тарифам. Несмотря на это, МКУ «УКХ» неправомерно, по мнению КСП, заключало договоры на указанные работы с индивидуальными предпринимателями, завышая цену на услуги в несколько раз.

Кроме того, 575,3 тысячи казенных рублей учреждение потратило на оплату работ, не предусмотренных муниципальными контрактами на выполнение услуг по содержанию кладбищ. Более того, за счет бюджета оплачивались даже работы, не связанные с содержанием кладбищ. Даже при таких тратах МКУ «УКХ», как следует из отчета счетного органа, не обеспечило надлежащее содержание мест захоронения в соответствии с городскими правилами содержания мест погребения, утвержденными решением Орловского горсовета народных депутатов в 2018 году.

ВК Контрольно-счетной палате добавили, что список нарушений этим не исчерпывается. Учреждением допущены и иные нарушения действующего законодательства, которые пока широкой общественности не раскрываются. По результатам проверки аудиторы направили представления главам МКУ «УКХ» и горуправления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства – начальников просят принять меры по устранению выявленных нарушений и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

ИА «Орелград»