В Ливнах контракт на 4 млн получила очень молодая компания

1.8.2022 | 15:28 ЖКХ, Новости

Единственным участником и победителем электронного аукциона на устройство площадок накопления ТКО в сельских поселениях стало ООО «РУСЬСТРОЙ», зарегистрированное четыре месяца назад.

Цена контракта с управлением ЖКХ администрации Ливенского района Орловской области— 3989626 рублей 80 копеек. Начало работ запланировано на середину августа. Всего предстоит обустроить 111 площадок. Предполагается бетонирование участка площадью около 2,25 кв м., установка ограждения высотой не менее 1,25 метра, Контейнер должен быть ёмкостью около 0,75 кубометра, толщиной металла — не менее 2 мм. На работы отводится 79 календарных дней. Гарантийный срок составляет один год.

По данным kartoteka.ru, ООО «РУСЬСТРОЙ» зарегистрировано в Ливнах 4 апреля 2022 года. Учредитель и генеральный директор — Вячеслав Иванников. Компания заявила о деятельности в сфере строительства, торговли стройтоварами. Ранее Вячеслав Иванников являлся индивидуальным предпринимателем. В мае 2020 прекратил свою деятельность в этом качестве.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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