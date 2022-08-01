В Орле до октября ограничат движение транспорта по одной из улиц

Участок улицы Солнцевская.

В Орле на длительное время будет перекрыто движение по улице Солнцевская. Это необходимо, чтобы проложить ливневую канализацию.

По сообщению пресс-службы мэрии, с 15 августа по 14 октября будет запрещен проезд транспорта на участке улицы Солнцевской от Прожекторной до Карачевского шоссе.

акрыт проезд для транспорта будет на участке улицы Солнцевской от Прожекторной до Карачевского шоссе. Ограничения вступят в силу с 8 утра 15 августа и, по планам, продлятся до 17.00 14 октября.

Кроме того, с 8.00 29 августа и до 17.00 30 августа будет ограничен проезд по Кирпичной улице в районе домов № 18-49.

Перекрытые участки можно будет объехать по маршруту: Солнцевская — Спивака — Карачевское шоссе — Черепичная — Спивака — Солнцевская.

ИА «Орелград»