В Орловской области госпитализирована 13-летняя девочка, сбитая скутером

16-летний водитель скутера наехал на пешехода, двигавшегося в попутном направлении.

В субботу вечером в Троснянском районе была госпитализирована 13-летняя девочка, сбитая 16-летним водителем скутера.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, ДТП произошло в 21.40 между деревнями Березовка и Красавка. Несовершеннолетний водитель скутера Orion YQ50 наехал на девочку-подростка, которая шла пешком в попутном направлении.

Травмы, полученные девочкой, потребовали ее госпитализации.

«Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. В дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения», — рекомендует родителям детей и подростков в орловском УГИБДД.

ИА «Орелград»