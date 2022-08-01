В Орловской области госпитализирована 13-летняя девочка, сбитая скутером

1.8.2022 | 12:14 Новости, Происшествия

16-летний водитель скутера наехал на пешехода, двигавшегося в попутном направлении.

В субботу вечером в Троснянском районе была госпитализирована 13-летняя девочка, сбитая 16-летним водителем скутера.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, ДТП произошло в 21.40 между деревнями Березовка и Красавка. Несовершеннолетний водитель скутера Orion YQ50 наехал на девочку-подростка, которая шла пешком в попутном направлении.

Травмы, полученные девочкой, потребовали ее госпитализации.

«Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. В дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения», — рекомендует родителям детей и подростков в орловском УГИБДД.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования