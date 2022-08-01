В Орловской области госпитализирована 13-летняя девочка, сбитая скутером

16-летний водитель скутера наехал на пешехода, двигавшегося в попутном направлении.
В субботу вечером в Троснянском районе была госпитализирована 13-летняя девочка, сбитая 16-летним водителем скутера.
По сообщению пресс-службы УГИБДД, ДТП произошло в 21.40 между деревнями Березовка и Красавка. Несовершеннолетний водитель скутера Orion YQ50 наехал на девочку-подростка, которая шла пешком в попутном направлении.
Травмы, полученные девочкой, потребовали ее госпитализации.
«Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. В дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения», — рекомендует родителям детей и подростков в орловском УГИБДД.
ИА «Орелград»