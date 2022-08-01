В выходные в Орловской области сгорели фура и УАЗ

1.8.2022 | 15:02 Новости, Происшествия

Оба возгорания обошлись без человеческих жертв.

В выходные дни в Орловской области произошли два возгорания грузовых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В субботу ранним утром стало известно о том, что во Мценске на улице Автомагистраль загорелся грузовик МАН. Пламя уничтожило кабину  и повредило полуприцеп.

В в воскресенье вечером загорелся УАЗ-452, припаркованный в поселке Шейнский мост Новосильского района. В результате пожара в «буханке» сгорел моторный отсек.

Оба инцидента обошлись без человеческих жертв.

ИА «Орелград»

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