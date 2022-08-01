Во Мценске молодая пара получила травмы во время ночной поездки на незарегистрированном мотоцикле

Водитель мотоцикла не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля, ехавшего впереди.

Вчера поздним вечером во Мценске пострадала пара, попавшая в аварию на незарегистрированном мотоцикле. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 23.10 29-летний водитель мотоцикла Kawasaki ZZR400-2 ехал по улице Тургенева и в районе дома № 110 врезался в автомобиль Kia Cerato. Причиной ДТП стало то, что мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию.

Пассажиром водителя Kawasaki была женщина-ровесница. Они оба получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»