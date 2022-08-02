Лучших наставников выбрали в Орловской области

Областные власти определили победителей регионального конкурса.



Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области утвердил результаты регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества – 2022». Соответствующий приказ был издан на основании протокола заседания экспертного совета. Так, в номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении» первое место было присуждено АО «ГМС Ливгидромаш» (наименование практики – адаптация персонала). Интересно, что второе и третье место досталось одной компании – АО «Протон-Электротекс». «Серебро» взял ее проект развития навыков ведения научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности у молодых специалистов, «бронзу» — проект развития профессиональных компетенций молодых специалистов.

Областному управлению экономического анализа и прогнозирования организовать награждение победителей и финалистов конкурса. Кроме того, организаторы приняли решение поощрить компанию ООО «Кабельный завод «Эксперт-Кабель» — за участие в конкурсе она получит благодарственное письмо департамента экономического развития и инвестиционной деятельности. Напомним, что конкурс был открытым, он проводился в соответствии с постановлением правительства региона. По условиям. В нем могли принять участие предприятия – участники национального проекта «Производительность труда».

Конкурс был организован в целях выявления и распространения передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда. Всего было предусмотрено четыре номинации. Помимо названной, это также были номинации «Наставничество в области повышения производительности труда», «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» и «Наставничество в области прорывных технологий». Заявки участников оценивали члены экспертного совета по базовым для всех номинаций критериям: результативность и уникальность практики, возможность тиражирования и масштабирования практики. Добавим, что победители и финалисты конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и имеют право принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества». Награждение состоится до 1 октября 2022 года.

ИА «Орелград»