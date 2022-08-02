На Орловщине пресекли более 8000 нарушений правоохранителей

Нарушения допускались при приеме заявлений от населения.



В Орловской области пресечено более 8000 нарушений, допущенных правоохранительными органами при приеме, регистрации, разрешения заявлений и сообщений о преступлениях. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, об этом было заявлено на заседании ведомственной коллегии. Напомним, она прошла под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина. Сообщается, что по мерам реагирования за полгода было поставлено на учет 344 преступлений, ранее известных, но по разным причинам не учтенных.

«Остаются распространенными нарушения законности при осуществлении уголовного преследования на досудебной стадии уголовного судопроизводства, в минувшем году их выявлено более 16 800, — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. — Прокурор области обратил внимание на необходимость мерами реагирования пресекать нарушения при расследовании уголовных дел, добиваться сокращения срока их расследования».

Алексей Тимошин также подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности граждан от преступных посягательств находятся в центре внимания. В этом году государственные обвинители, выступавшие в судах, « способствовали всестороннему и законному рассмотрению уголовных дел, осуждено 1172 лица». С участием прокуроров судами Орловской области во всех инстанциях рассмотрено 2367 гражданских дел, в том числе 1502 – непосредственно по искам прокуроров. Стоит также добавить, что за первые полгода 2022-го в регионе было зарегистрировано 4357 преступлений.

«На особом контроле остаются вопросы рассмотрения обращений, в текущем году в органы прокуратуры региона их поступило более 12 тысяч, — добавили в пресс-службе региональной прокуратуры. — Проделана значительная работа по восстановлению нарушенных прав, по результатам проверок доводов обращений внесено более 1 800 актов реагирования».

ИА «Орелград»