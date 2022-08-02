Орловца убедили оплатить сразу 30 штрафов ГИБДД

В противном случае молодой человек мог лишиться дорогостоящей техники.



Житель Орловской области, накопивший значительную задолженность по административным штрафам, проявил сознательность и единовременно погасил все свои финансовые обязательства. Впрочем, сознательным он стал не сразу, а после того, как с ним поработали судебные приставы-исполнители. Подробности этой истории рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. Согласно приведенным данным, 30 исполнительных документов находились в производстве Хотынецкого межрайонного отделения судебных приставов.

Все они были заведены по штрафам, наложенным сотрудниками ГИБДД на местного жителя. Их общая сумма превысила 85 тысяч рублей. Это и неудивительно: как говорят в УФССП, «гражданин регулярно лихачил за рулем своего автомобиля, однако оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения не спешил».

«В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вынес ряд ограничительных и запретительных мер, в том числе, наложил арест на находящуюся в собственности дорогостоящую цифровую технику, — поведали в пресс-службе ведомства. — Расставаться с арестованным имуществом должник не захотел. Он оперативно обратился в отделение судебных приставов и оплатил задолженность по 30 штрафам ГИБДД в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением».

Однако этим дело не ограничилось. Поскольку должник пропустил установленные законом сроки оплаты, судебные приставы вынесли в отношении него постановления о взыскании исполнительского сбора. Так называется штрафная санкция за несвоевременное погашение задолженности. Исполнительский сбор в размере 1000 рублей назначен за каждый несвоевременно оплаченный штраф, то есть водителю придется заплатить еще порядка 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»