Семин, Баринов и Рошаль посетят Орел на День города

Также Орел посетят неназванные представители федеральных министерств.
Юрий Семин, Валерий Баринов и Леонид Рошаль посетят Орел в День города. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.
По его словам, в этом году стоит ожидать большое количество известных гостей. Помимо упомянутых лиц, это будут некие представители федеральных министерств.
«Большое количество гостей в этом году. Всех приглашаем вместе провести эти праздничные мероприятия», — призвал орловцев Андрей Клычков.
Отметим, что Семин, Баринов и Рошаль, построившие карьеры федерального масштаба, выросли на территории современной Орловской области.
ИА «Орелград»