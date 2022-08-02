Семин, Баринов и Рошаль посетят Орел на День города

Также Орел посетят неназванные представители федеральных министерств.

Юрий Семин, Валерий Баринов и Леонид Рошаль посетят Орел в День города. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.

По его словам, в этом году стоит ожидать большое количество известных гостей. Помимо упомянутых лиц, это будут некие представители федеральных министерств.

«Большое количество гостей в этом году. Всех приглашаем вместе провести эти праздничные мероприятия», — призвал орловцев Андрей Клычков.

Отметим, что Семин, Баринов и Рошаль, построившие карьеры федерального масштаба, выросли на территории современной Орловской области.

ИА «Орелград»