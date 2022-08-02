В Орле начали готовить конкурс «За нравственный подвиг учителя»

Областной центр примет межрегиональный этап этой всероссийской акции.



В Орле пройдет второй (межрегиональный) этап XVII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Он состоится в рамках XVII ежегодных Образовательных чтений в Центральном федеральном округе в 2022 году. Об этом совместно сообщили пресс-служба губернатора и информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Несколько дней назад губернатор Андрей Клычков своим распоряжением создал организационный комитет по проведению XVII ежегодных Образовательных чтений и утвердил его состав.

Интересно, что председателем оргкомитета, по согласованию, назначен архиерей Русской православной церкви, митрополит Орловский и Болховский Тихон. А заместителем председателя оргкомитета в постановлении губернатора значится Вадим Соколов, возглавляющий администрацию губернатора. Но именно господин Соколов провел 1 августа совместное заседание организационного комитета и рабочей группы по проведению XVII ежегодных Образовательных чтений. Кстати, главой рабочей группы Клычков назначил Татьяну Крымову, своего первого заместителя.

«Открывая заседание, Вадим Соколов отметил, что конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учетом опыта Орловской области в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи, — говорится в совместном релизе. — В ходе работы участники заседания обсудили ряд организационных вопросов, в том числе касающихся даты проведения конкурса. Планируется, что он состоится 10-12 октября 2022 года в городе Орле. Ожидается, что в мероприятиях конкурса примут участие 17 делегаций регионов Центрального федерального округа».

Губернатор Клычков наделил созданный им оргкомитет широким спектром функций и полномочий. Так, именно оргкомитет определяет формат и даты проведения чтений, утверждает программу проведения пленарного и секционных заседаний, культурную программу (выставки, экскурсии, спектакли), количество участников делегаций, участвующих в мероприятиях от регионов Центрального федерального округа.

Оргкомитет вправе приглашать к участию в работе чтений сотрудников аппарата полномочного представителя президента в ЦФО, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, представителей Русской православной церкви и системы образования, представителей организаций культурно-просветительской сферы и родительской общественности. Оргкомитет определяет площадки проведения мероприятий чтений, места размещения и питания, маршруты передвижения делегаций, организует волонтерское сопровождение, согласовывает и утверждает перечень печатной и сувенирной продукции, подготавливает предложения по объемам и источникам финансирования мероприятий.

Для справки: Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» проводится ежегодно с 2005 года. Его целью является укрепление взаимодействия церковных и светских систем образования через выявление и распространение лучших методик воспитания, обучения и внеурочной работы с детьми и молодежью. Участники — педагогические работники, руководители образовательных организаций, представители общественных объединений, воскресных школ, православных гимназий.

ИА «Орелград»