В Орловской области почти победили усачей

Карантинная фитосанитарная зона по вредителям значительно сократилась.

В Орловской области специалисты сообщили об ощутимых достижениях в борьбе с вредителями леса. Как рассказали в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, при проведении карантинных фитосанитарных обследований на территории Дмитровского лесничества был области установлен факт частичной ликвидации популяции черных усачей рода Monochamus: большого елового черного усача, малого елового черного усача и соснового черного усача. Поясним, что все эти усачи – жуки, которые наносят огромный вред лесному хозяйству. Ранее в лесничестве был выявлен довольно крупный ареал обитания усачей.

Поэтому приказом Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям была введена обширная карантинная фитосанитарная зона. Однако новое обследование показало, что проведенные там мероприятия принесли желаемый эффект. Значительная часть леса теперь признана свободной от усачей. В связи с этим ТУ Россельхознадзора издало новый приказ. В соответствии с ним упразднена карантинная фитосанитарная зона на общей площади 19 083 га. Впрочем, это еще не окончательная победа над вредителями.

«В настоящее время общая площадь карантинной фитосанитарной зоны по трем видам усачей рода Monochamus на территории КУОО «Дмитровское лесничество» Дмитровского района Орловской области составляет 12 568 га, в том числе площадь очага – 3700 га, площадь буферной зоны – 8868 га», — сообщили по этому поводу в пресс-службе ТУ Россельхознадзора.

Для справки – все три названных вида усачей классифицируются как карантинные виды вредителей хвойных пород деревьев. Опасность представляют жуки и личинки. Первые в период созревания обгладывают кору с молодых веток, а вторые повреждают кору, луб, заболонь и древесину. Как говорят эксперты, в результате деревья ослабляются и усыхают, а древесина теряет технические качества. Личинки усачей, в частности, повреждают и готовую необработанную древесину, снижая ее техническую годность и нанося огромный ущерб лесному хозяйству.

ИА «Орелград»