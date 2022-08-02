Вынесен приговор по делу о травме прохожего на Красном мосту

Виновным признали бывшего начальника участка ООО «Ремспецмост».



Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, вынесен обвинительный приговор в отношении теперь уже бывшего начальника участка компании «Ремспецмост». Напомним, последняя печально прославилась своим «ремонтом» Красного моста. Но в данном случае речь шла не о хищениях средств, а о травмировании случайного прохожего. Напомним, инцидент произошел вечером 9 февраля 2021 года. На Красном мосту силами рабочих подрядчика производилась разборка трамвайных путей для последующего ремонта дорожного полотна.

В то время мост не был закрыт для движения пешеходов. По нему в направлении улицы Гостиной шел подросток. К несчастью, в этот момент от рельса отлетел фрагмент, который угодил в область груди молодого человека. В результате юноша получил травму, которая, по мнению экспертов, могла «повлечь вред здоровью, опасный для жизни человека, создающий непосредственную угрозу для его жизни».

Дело было заведено на начальника ремонтного участка по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Как уточнили в пресс-службе суда, было установлено, что он в силу своих должностных обязанностей должен был обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан при выполнении работ по разборке трамвайных путей на Красном мост, а также безопасность передвижения граждан в пешеходной зоне Красного моста.

Однако он этого не сделал, «поставив жизнь и здоровье граждан в опасное положение». Дело слушалось в общем порядке, подсудимый в судебном заседании виновным себя не признал. Тем не менее, в отношении него был вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в размере 50 тысяч рублей.

«При назначении наказания суд учел смягчающие наказание обстоятельства, данные характеризующие личность подсудимого, обстоятельства совершения преступления», — отметили в пресс-службе суда.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу. Не исключено, что дело поступит в апелляционную инстанцию для дальнейшего рассмотрения.

ИА «Орелград»