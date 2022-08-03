Число самозанятых в Орловской области выросло вдвое

Налоговики отмечают тенденцию стремительного роста нового вида налогоплательщиков.



В Орловской области все больше местных жителей переходят на относительно новый вид упрощенного механизма налогообложения. Речь идет о так называемых самозанятых – физических лицах, состоящих на учете в налоговых органах в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в регионе по состоянию на 1 июля 2022 года количество таких граждан достигло отметки 21 558. И это явно не предел. По подсчетам налоговиков, за год количество самозанятых в Орловской области выросло в 2 раза. Только за текущий год количество плательщиков этого спецрежима увеличилось почти на 5 тысяч человек.

«Напоминаем, что специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход» могут воспользоваться физические лица и предприниматели, которые самостоятельно оказывают услуги или реализуют продукцию собственного производства, не имеют работодателя и наемных работников, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, — говорят в УФНС. — Самозанятые могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6 процентов. Это позволяет легализовать бизнес и получать доход, не опасаясь штрафных санкций за незаконную предпринимательскую деятельность».

Тем временем, пресс-служба губернатора известила население региона о том, что орловские предприниматели и самозанятые смогут удвоить рекламный бюджет на продвижение в соцсети «ВКонтакте» специальную программу поддержки бизнеса эта социальная сеть запустила совместно с Минэкономразвития Российской Федерации. В Орловской области помочь с этим смогут в Центре «Мой бизнес». Сообщается, что там «субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые смогут удвоить рекламный бюджет на продвижение в соцсети «ВКонтакте».

«Рекламный бюджет можно удвоить на 3000 и 5000 рублей, — уточняется в сообщении пресс-службы губернатора. — Мерой поддержки могут воспользоваться орловские предприниматели, которые ранее не рекламировались в соцсети «ВКонтакте» или последний раз запускали продвижение более полугода назад. Для тех, кто подходит под условия программы, есть возможность получить бонусы в виде дополнительного бюджета на продвижение своих товаров и услуг в социальной сети. Разобраться на старте и изучить все инструменты для ведения бизнеса «ВКонтакте», в том числе по таргетированной рекламе поможет специальный набор инструкций».

ИА «Орелград»