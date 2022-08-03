Дело о «кредите на миллион» дошло до апелляции

Арбитраж подтвердил законность действий орловских антимонопольщиков.



Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения постановление этого ведомства о наложении штрафа за нарушение требований рекламного законодательства. Антимонопольщики в судебной инстанции спорили с представителями одного из крупных столичных банков. Последний ранее был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). Орловским УФАС ему было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Поясним, что заявление в антимонопольную службу подал один из жителей Орловской области. Он пожаловался на то, что на его телефон приходят сообщения, согласие на доставку которых он не давал. При рассмотрении административного дела контрольным органом было установлено, что орловцу пришло сообщение такого содержания: «Специально для Вас кредит наличными до 1 млн руб! Предложение действует до 21.12.2020». Причем сообщение оказалось адресным — в нем были указаны имя и отчество абонента.

Антимонопольная служба при рассмотрении дела установила, что данная информация отвечает всем признакам рекламы, однако, будучи рекламой финансовых услуг, не содержит всех условий получения рекламируемого кредита. Это свидетельствует об отсутствии в указанной рекламе части спорной информации, что способно ввести потребителей указанной рекламы в заблуждение и обмануть сформировавшиеся у них ожидания. В свою очередь это является нарушением требований статьи 5 Закона «О рекламе».

Банк не согласился с такой оценкой и оспорил постановление орловских антимонопольщиков в судебном порядке. Сначала дело изучил арбитражный суд города Москвы, по месту нахождения банка, который подтвердил законность постановления Орловского УФАС России о назначении административного наказания. Факт распространения банком ненадлежащей рекламы был подтвержден вступившим в силу решением суда. Затем спор дошел до апелляции, где победа также осталась за орловскими антимонопольщиками.

«Оценив в совокупности доказательства, представленные сторонами, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении требований общества, — отмечается в информации пресс-службы Орловского УФАС. — С учетом изложенного оснований для отмены судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы по приведенным в ней доводам у суда апелляционной инстанции не имеется».

ИА «Орелград»