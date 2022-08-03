Два пассажира пострадали в результате аварии на перекрестке в Северном районе Орла

76-летний дедушка и 39-летняя женщина.

Вчера днем два пассажира легкового автомобиля пострадали в результате аварии на перекрестке в Северном районе Орла. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 12.20 водитель «Лады Калины» ехал по Раздольной и при повороте на Бурова в врезался в автомобиль «Шкода Октавия», который ехал прямо по Раздольной со стороны улицы Маринченко.

Оба водителя остались целы, но досталось пассажирам — телесные повреждения получили 76-летний мужчина и 39-летняя женщина.

ИА «Орелград»