Два пассажира пострадали в результате аварии на перекрестке в Северном районе Орла

3.8.2022 | 17:45 Новости, Происшествия

76-летний дедушка и 39-летняя женщина.

Вчера днем два пассажира легкового автомобиля пострадали в результате аварии на перекрестке в Северном районе Орла. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 12.20 водитель «Лады Калины» ехал по Раздольной и при повороте на Бурова в врезался в автомобиль «Шкода Октавия», который ехал прямо по Раздольной со стороны улицы Маринченко.

Оба водителя остались целы, но досталось пассажирам — телесные повреждения получили 76-летний мужчина и 39-летняя женщина.

ИА «Орелград» 

 

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