Двоих орловцев задержали за вымогательство

3.8.2022 | 11:25 Новости, Происшествия

Они намеревались получить деньги за нераспространение в СМИ компрометирующих бизнесмена материалов.

Ведущий программы «Резюме» Владимир Панфилов и администратор сайта «Орлец» Артем Прохоров были задержаны с поличным при получении средств.

Полицией возбуждено уголовное дело о вымогательстве. В его основу легли материалы УФСБ России по Орловской области.

Напомним, в марте «Орлец» заблокировали за фейки о проведении специальной военной операции. Ресурс продолжил работу под другим доменным именем.

Деяния по ч. 2 ст. 163 УК России наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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