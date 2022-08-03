Общественники раскритиковали уголовное дело о растрате 10 миллионов

«Жертвой следствия», по их мнению, стал глава одного из местных ООО.



В Орле на заседании АНО МЦОП «Бизнес против коррупции» было «рассмотрено дело» о привлечении местного бизнесмена к ответственности по части 4 статьи 160 УК РФ. Как уточняется на сайте регионального бизнес-омбудсмена, поводом для этого послужило обращение учредителя одного из местных ООО и одновременно генерального директора управляющей компании по вопросу законности привлечения его в качестве обвиняемого. Сообщается, что в мероприятии приняли участие члены Межрегионального центра общественных процедур, эксперты из Орловской, Курской и Брянской областей.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2021 года следователем СО по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой УМВД по Советскому району города Орла. Завели его по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, то есть по факту умышленного хищения вверенного обвиняемому имущества. По версии следствия, бизнесмен «растратил» 10,022 миллиона рублей. По версии обвиняемого, эти деньги были потрачены на выплату зарплаты и премий сотрудникам компании.

Следствие, вероятно, считает, что средства управляющая компания должна была, прежде всего, перечислять поставщикам коммунальных ресурсов. Поскольку речь идет об УК, то надо понимать, что указанная сумма на самом деле была собрана с жителей, которые оплачивали свои жилищно-коммунальные квитанции. Подобные дела в Орловской области уже заводили. Ресурсоснабжающие организации оказываются недовольны тем, что плата за ресурсы до них не доходит. Управленцы же в подобных случаях говорят, что собранных с населения денег не хватает для полных расчетов.

Словом, все упирается в вопрос интерпретации событий. Следствие, например, посчитало, что бизнесмен растратил деньги, которые следовало бы перечислить деловым партнерам. Еще в декабре прошлого года судьей Советского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Однако затем прокуратура Советского района обжаловала это постановление судьи. В результате уже в конце года постановлением Орловского областного суда в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. И тот же Орловский областной суд в июле 2022 года отменил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Выступивший генеральный директор ООО в защиту своих прав сообщил, что денежные средства ему никто не вверял, а они находились на принадлежащем ему счете и соответственно никакого хищения денежных средств не совершал (путем растраты), а действовал в рамках действующего законодательства, а именно: в первую очередь выплачивал сотрудникам заработную плату и премии (согласно действующему положению и приказов о совмещении должностей), — сообщается на сайте бизнес-омбудсмена. — Выступавшие эксперты — участники заседания, изучившие представленные материалы уголовного дела и показания обвиняемого, придерживаются единого мнения, что собранными по делу доказательствами в ходе предварительного следствия, вина руководителя организации в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ не доказана».

В целом риторика общественников свидетельствует о том, что они подозревают в данном деле некое давление на бизнес. Итогом заседания стало решение о подготовке резолюции по данному вопросу и ее направление в СУ УМВД России по Орловской области и прокуратуру Орловской области «в целях реагирования в рамках прокурорского надзора». Со своей стороны напомним, что виновным человека может признать только суд.

ИА «Орелград»