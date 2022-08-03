В Орловской области насчитали ровно 5001 предприятие

Оглашены итоги сплошного наблюдения за малым бизнесом.



Орелстат обнародовал окончательные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год. Кстати, они были подведены Росстатом в целом по стране и в разрезе регионов. Показатели Орловской области таковы: по итогам прошедшей экономической переписи малого бизнеса в регионе было зафиксировано 5001 предприятие, ведущее свою деятельность. Из них 4941 оказались малыми и микропредприятия, а оставшиеся 60 статистики отнесли к категории среднего бизнеса.

«Численность работающих в организациях составляла 53 310 человек, причем большая часть работников была занята на малых предприятиях – 24 099 человек, — следует из сообщения Орелстата. — Выручка от реализации товаров, работ и услуг составляла 202,365 миллиарда рублей, инвестиции в основной капитал в части новых, а также приобретенных по импорту основных средств – 10,85 миллиарда рублей».

Подсчитали статистики и индивидуальных предпринимателей. На момент проведения экономической переписи в Орловской области работал 13 221 ИП. При этом кто-то работал исключительно сам на себя, а кто-то пользовался услугами наемных работников. Статистики подсчитали, например, что средняя численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности в отчетный период времени составляла 30 896 человек. Также, по подсчетам Росстата, выручка от реализации товаров, работ и услуг орловских ИП составила в изученном периоде 67,969 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»