В Орловской области силовики обследуют сотни школ и детсадов

3.8.2022 | 16:01 Новости, Общество

Готовность к новому учебному году проверяют росгвардейцы.

пресс-служба Росгвардии

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, сотрудники этого ведомства приступили к проверке антитеррористической защищенности школ и других образовательных объектов. Делают они это в составах межведомственных комиссий. Всего до начала нового учебного года силовикам предстоит обследовать порядка 700 объектов. В основном это школы и детские сады, но проверка также затронет учреждения дополнительного и среднего профессионального образования.

«В Орловской области большинство объектов образования охраняется Росгвардией, — поясняет заместитель начальника управления вневедомственной охраны подполковник полиции Максим Сиротинин. — Тревожные кнопки позволяют круглосуточно контролировать состояние оперативной обстановки. В случае проникновения посторонних лиц на охраняемый объект сигнал поступает на централизованный пульт охраны и к месту происшествия направляется находящийся поблизости экипаж».

В тероргане Росгвардии добавили, что обследования образовательных организаций проводятся комплексно. Каждое ведомство отвечает за свой «сектор». Росгвардейцы, например, проверяют не только наличие кнопок тревожной сигнализации, но и их техническое состояние, работоспособность. Кроме того, они проводят беседы с сотрудниками школ, детсадов и других учреждений, разъясняют им алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также дают рекомендации по размещению информационных стендов, схем эвакуации.

«По результатам осмотров сотрудники вневедомственной охраны составляют акты и обозначают представителям образовательных учреждений сроки устранения выявленных недостатков», — резюмируют в Росгвардии.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования