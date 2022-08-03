В Орловской области силовики обследуют сотни школ и детсадов

Готовность к новому учебному году проверяют росгвардейцы.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, сотрудники этого ведомства приступили к проверке антитеррористической защищенности школ и других образовательных объектов. Делают они это в составах межведомственных комиссий. Всего до начала нового учебного года силовикам предстоит обследовать порядка 700 объектов. В основном это школы и детские сады, но проверка также затронет учреждения дополнительного и среднего профессионального образования.

«В Орловской области большинство объектов образования охраняется Росгвардией, — поясняет заместитель начальника управления вневедомственной охраны подполковник полиции Максим Сиротинин. — Тревожные кнопки позволяют круглосуточно контролировать состояние оперативной обстановки. В случае проникновения посторонних лиц на охраняемый объект сигнал поступает на централизованный пульт охраны и к месту происшествия направляется находящийся поблизости экипаж».

В тероргане Росгвардии добавили, что обследования образовательных организаций проводятся комплексно. Каждое ведомство отвечает за свой «сектор». Росгвардейцы, например, проверяют не только наличие кнопок тревожной сигнализации, но и их техническое состояние, работоспособность. Кроме того, они проводят беседы с сотрудниками школ, детсадов и других учреждений, разъясняют им алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также дают рекомендации по размещению информационных стендов, схем эвакуации.

«По результатам осмотров сотрудники вневедомственной охраны составляют акты и обозначают представителям образовательных учреждений сроки устранения выявленных недостатков», — резюмируют в Росгвардии.

ИА «Орелград»