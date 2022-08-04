Орловские железнодорожники получили поздравления с наступающим профессиональным праздником

Торжества прошли в Доме культуры железнодорожников.

Вчера, 3 августа, в Орле прошло чествование работников железных дорог, которые в ближайшее воскресенье отметят свой профессиональный праздник, День железнодорожника. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Праздничное мероприятие прошло в Доме культуры железнодорожников, и в нем приняли участие председатель облсовета Леонид Музалевский, а также губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В рамках праздника присутствующих также поздравили заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Кобзарь, Председатель городского Совета народных депутатов Василий Новиков, руководитель Орловско-Курского регионального обособленного подразделения «ДОРПРОФЖЕЛ» Василий Бородин и руководитель обособленного подразделения Московского филиала фонда «Благосостояние» Нина Королёва», — рассказали в пресс-службе облсовета.

«Четкая, бесперебойная и эффективная работа железнодорожного транспорта была и остаётся основой стабильного развития любого региона. Своевременные перевозки грузов и пассажиров, наращивание производственных мощностей положительно сказываются на динамике развития Орловской области. Без преувеличения можно сказать, что железнодорожный транспорт является своеобразной «кровеносной системой» всей экономической базы нашего региона», — заявил спикер облсовета Леонид Музалевский.

Поздравления вчера принимали проводники, машинисты, монтажники и ремонтники, а также — их руководство, сотрудники вокзалов, преподаватели и студенты профильных учебных заведений. Некоторые из них удостоились Почетных грамот и Благодарностей регионального парламента.

ИА «Орелград»