Охота на голубей официально объявлена на Орловщине

Добывать не только голубя, но и крякву разрешено до 1 сентября.



Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Документ издан в целях предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, а именно высокопатогенного гриппа птиц. Добывать разрешено два вида охотничьих ресурсов: крякву и сизого голубя обоих полов и всех возрастов. При этом рамки ограничены: добыть разрешается по 10 особей каждого вида птицы.

Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов установлен с 3 августа по 1 сентября 2022 года. Охотиться на голубя и крякву разрешено исключительно способами, «исключающими нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающие сохранность среды их обитания». Разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие.

При этом власти строго ограничили использование добытой птицы. Пробы так называемого биологического и патологического материала диких и синантропных птиц следует доставлять в лаборатории для исследования на высокопатогенный грипп птиц. Это необходимо для выявления возможной циркуляции указанного вируса. Территория довольна обширна: охотиться можно на угодьях Орловской областной общественной организации охотников и рыболовов (участки в границах Знаменского и Мценского районов, в границах Орловского муниципального округа), а также на угодьях некоторых других охотпользователей на участках в границах Урицкого и Болховского районов.

Напомним, высокопатогенный грипп птиц в июле был выявлен на территории Орловского муниципального округа у принадлежащей владельцу личного подсобного хозяйства птицы. Как уточнили в областном управлении ветеринарии, диагноз был подтвержден в результате лабораторных исследований. Указом губернатора 22 июля на территории неблагополучного пункта был установлен карантин.

«Специалисты Орловского ветеринарного центра проводят на территории очага и угрожаемой зоны неотложные специальные мероприятия по ликвидации гриппа птиц и недопущению дальнейшего его распространения, — поясняют в управлении ветеринарии Орловской области. — Грипп птиц — это общее для человека и птицы заболевание. О случаях заболевания и гибели птицы следует незамедлительно сообщать в учреждения ветеринарии – районные и городские станции по борьбе с болезнями животных, Орловский областной ветеринарный центр или управление ветеринарии Орловской области».

ИА «Орелград»