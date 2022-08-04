Стал известен список победителей конкурса учителей

Победители получат компенсации за переезд в сельскую местность.



Департамент образования Орловской области обнародовал итоги проведения внеочередного конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты. Поясним, что конкурс ориентирован на учителей, прибывших или переехавших на работу в сельские населенные пункты (рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек) в Орловской области в 2022 году. Внеочередной отбор проводился в июле. Предварительно департаментом образования был утвержден перечень вакантных должностей учителей общеобразовательных организаций, которые и предлагалось заместить потенциальным претендентам.

В список победителей вошло 14 человек. Среди них есть учителя математики, информатики, русского языка и литературы, физической культуры, биологии, химии и иностранного языка. Так, сразу пять учителей трудоустроились в сельские школы Ливенского района, по одному – в сельские школы Болзовского, Троснянского, Кромского, Глазуновского, Колпнянского, Свердловского и Урицкого районов. Кроме того, один из победителей отбора получил право работать в Образцовской средней школе Орловского муниципального округа, еще один – в лицее имени Булгакова города Ливны.

Напомним, что ранее областные власти утвердили условия предоставления единовременной компенсационной выплаты учителям на 2022 год. Прежде всего, возраст учителя не должен превышать 55 лет на дату подачи им документов на участие в конкурсе. Обязательными являются наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или профессиональным стандартам. Обязательным является и трудоустройство в общеобразовательную организацию на должность, включенную областным департаментом в перечень вакантных должностей.

Объем учебной нагрузки должен составлять не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Кроме того, учитель должен принять на себя обязательства исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора по той должности, на которую он был принят. Кстати, принять участие в конкурсе могли также студенты последнего курса обучения по педагогическим специальностям.

ИА «Орелград»