В День города в Орле перекроют движение в центре города

Уже завтра Орел отпразднует свое 456-летие.

5 августа, в День города, орловские власти перекроют движение в центре. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Стоянка транспорта будет запрещена:

с 00.00 до 24.00 — по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Полесской до ул. Пионерской, ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Красноармейской, ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, ул. Пролетарская гора от пл. Ленина до дома №1 по ул. Пролетарская гора;

00 до 12:00 — на ул. Пушкина от Красного моста до пересечения с ул. 4-й Курской, ул. Московской от Красного моста до ул. Степана Радина, пл. Мира от пересечения ул. Степана Разина и ул. Московской до ул. Пушкина;

с 00:00 до 24:00 — на участке от ул. Зои Космодемьянской до входа в парк Победы.

Кроме этого, 5 августа будет запрещено движение:

10:30 до 13:00 и с 19:00 до 24:00 — по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Полесской до ул. Пионерской, ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Красноармейской, ул. Пролетарская гора;

с 9:30 до 12:00 — по ул. Пушкина от Красного моста до пересечения с ул. 4-й Курской, ул. Московской от Красного моста до ул. Революции, пл. Мира от пересечения ул. Степана Разина и ул. Московской до ул. Пушкина;

с 00:00 до 24:00 на участке от ул. Зои Космодемьянской до входа в парк Победы

ИА «Орелград»