В Орле будут выдавать обувь и одежду нуждающимся

В городе готовится к открытию православный центр «В добрые руки».



В Орле в ближайшее время откроется новый благотворительный социальный проект — православный центр «В добрые руки». Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, его инициаторами являются члены православного клуба Свято-Троицкого храма города Орла. Открытие центра готовят волонтеры. Кстати, свой проект они называют Центром нужных вещей. Дело в том, что проект «В добрые руки» предназначен для прямой помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Проект «В добрые руки» — это новый формат работы вещевого склада, существующего при Свято-Троицком храме, — уточняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Услуги этого склада уже много лет востребованы у нуждающихся орловцев. Благодаря жертвователям удалось приобрести подходящее помещение на улице Тургенева в Орле и отремонтировать его. Уже скоро Центр нужных вещей «В добрые руки» планирует принять здесь первых посетителей».

Организаторы говорят, что Центр смогут посещать взрослые и дети, которым нужна одежда, обувь, детские игрушки. Окажут здесь и духовную поддержку, заниматься этим тоже будут волонтеры. Отметим, что вся помощь будет оказываться безвозмездно. По словам координатора проекта Павла Богатырева, все поступающее в центр «В добрые руки» уже было в употреблении. Однако он подчеркивает: одежда, обувь и другие полезные вещи проходят здесь предварительную сортировку, обработку озоном и глажку, поэтому о безопасности беспокоиться не стоит. «Со временем центр «В добрые руки» планирует оказывать помощь подопечным другого проекта Свято-Троицкого храма — Центра защиты материнства и детства «Семья», — добавили в митрополии. — Кстати, центр нужных вещей будет рад видеть не только посетителей, но и волонтеров.

Тем временем, женский монастырь святой блаженной Ксении Петербургской в селе Долбенкино Дмитровского района продолжает проведение благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». Этот социальный марафон, который продлится до 1 ноября, проводится в регионе уже в девятый раз. Его цель – помочь многодетным и малоимущим семьям, а также социальным учреждениям Дмитровского района подготовить детей к новому учебному году. Принять участие в добром деле могут все желающие.

ИА «Орелград»