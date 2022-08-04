В Орле директор подрядчика «Ремспецмост» приговорен к 4,5 годам колонии

Евгений Подрезов признан виновным в хищении 76 миллионов рублей.

Евгений Подрезов, генеральный директор компании «Ремспецмост», первого подрядчика по работам о ремонте Красного моста, приговорен Советский районным судом к четырем с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы УМВД, расследование, проводимое следственным управлением полиции, завершилось в июне этого года. Подрезову вменяли хищение 76 миллионов рублей, предназначенных для ремонта Красного моста. Похищенные деньги выводились на фирмы-однодневки и прочие подконтрольные юрлица, после чего обналичивались.

При этом, директор действовал в составе организованной группы, в которую входили учредитель компании Молчанов, скрывшийся от следствия, а также чиновники областной и городской администраций. Дело в отношении чиновников выделено в отдельное производство.

ИА «Орелград»