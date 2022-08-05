Доктор Рошаль назвал основные проблемы орловской медицины

Леонид Рошаль рассказал орловским медикам о неравенстве регионов и сорвал шквал аплодисментов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пересказал в своем телеграмм-канале мнение Леонида Рошаля о проблемах орловской медицины.

Напомним, прославленный доктор и общественный деятельно посетил сегодня с визитом родной регион и встретился с медицинским активом Орловской области. По словам Клычкова, речь Рошаля вызвала шквал аплодисментов со стороны региональных медиков.

«Кадровое обеспечение, дисбаланс и неравенство уровня заработных плат медиков в финансово обеспеченных регионах и перифериийных; проблема обеспечения лекарствами, как в принципе (вследствие санкций) так и по отдельным категориям льготников; сложности инфраструктурного развития регионального здравоохранения — строительство новых объектов сдерживается ограниченностью финансовых ресурсов», — перечислил Клычков.

Также глава региона высказал поддержку позиции Рошаля, которую тот ранее озвучил в беседе с Президентом России Владимиром Путиным:

«Если бы армия была в подчинении регионов? Какая бы она была?». Соглашусь со словами Леонида Михайловича: «Здравоохранение — та же армия». От себя добавлю: и у этой армии передышек, перемирий, дипломатических договоренностей не бывает». COVID показал это», — заявил Андрей Клычков.

ИА «Орелград»