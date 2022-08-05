Орловская область оказалась середняком по ИПП

По темпам промышленного роста регион далеко отстал от соседней Брянщины.



Аналитики Орелстата привели сравнительные данные по индексу промышленного производства (ИПП) по основным видам экономической деятельности в масштабах Центрального федерального округа. Как мы уже сообщали, индекс промышленного производства Орловской области в первом полугодии 2022 года составил 100,6 процента. По данным статистики, объемы промышленного производства в июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года выросли на 2,6 процента, а по сравнению с июнем 2021 года снизились на 2,8 процента.

На фоне других регионов ЦФО Орловская область выглядит самым настоящим середняком, поскольку она расположилась примерно посередине списка. Лидером по темпам промышленного роста по итогам первой половины текущего года является Брянская область, граничащая с Орловщиной. ИПП этого региона за отчетный период времени составил 113,9 процента. Иными словами. Орловскую область брянцы обошли более чем на 13 процентных пунктов.

На втором месте в списке расположилась Рязанская область с ИПП 111,5 процента, на третьем – Владимирская область – 106,8. Для сравнения, в среднем по ЦФО индекс промышленного производства в первом полугодии составил 105,8 процента. Особняком стоят Москва и Московская область, ИПП которых составили 108,8 и 105 процентов соответственно. Они тоже включены в общий список, но обычно статистика по ним ведется отдельно. Все-таки столичный регион обладает куда более внушительными экономическими ресурсами, чем другие регионы Центра России.

Орловская область, без учета Москвы и Подмосковья, в текущем рейтинге занимает 7-е место. Стоит отметить, что сразу восемь регионов ЦФО пока минусуют по сравнению с прошлым годом. Например, последнее место в рейтинге занимает Костромская область, индекс промышленного производства которой в этом году пока составляет всего 92,3 процента. Неважно идут дела и у другого соседа Орловщины – Калужской области. ИПП в этом регионе за отчетный период времени составил лишь 94,8 процента.

ИА «Орелград»