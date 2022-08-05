Решение по делу о закупке квартир для сирот вынесут в конце августа

В действиях чиновников мэрии усмотрели признаки нарушения конкуренции.



Орловское УФАС России приступило к завершающей стадии рассмотрения антимонопольного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки. Напомним, ответчиком по нему выступает управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Внимание сначала прокурорских работников, а затем и антимонопольщиков привлекла закупка квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Чиновники объявили электронный аукцион по приобретению жилья в муниципальную собственность. Впоследствии оно должно было быть передано сиротам.

Однако желающих принять участие в этом аукционе почти не было. Заявку подал только один застройщик. Причину в прокуратуре увидели в том, что в одну закупку было объединено много лотов, то есть планировалось сразу закупить большое количество квартир. Надзорное ведомство усмотрело в этом признаки искусственного укрупнения лота, которое привело или могло привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Специально созданная комиссия УФАС несколько раз рассматривала это дело и назначала новые слушания, затребовала дополнительные документы. И вот уже на августовском заседании антимонопольщики пришли к выводу, что в действиях УМИЗ действительно усматриваются признаки нарушения Закона о защите конкуренции, связанные с укрупнением лота. Согласно части 1 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции, перед окончанием рассмотрения дела при установлении в действиях ответчика по делу нарушения антимонопольного законодательства, комиссия принимает заключение об обстоятельствах дела. Именно этим она теперь и займется. А решение по делу, вынесенное на основании заключения, планируется принять 31 августа.

Как уже писал «Орелград», согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, УМИЗ в феврале 2020 года была осуществлена закупка жилья для детей-сирот путем участия в долевом строительстве. Приложением к информационной карте документации об электронном аукционе было установлено, что объектом закупки является приобретение 71 жилого помещения площадью не меньше 28 и не больше 45 квадратных метров.

«Объединение в одну закупку приобретения большого количества квартир влечет за собой ограничение количества участников аукциона, формирование лотов подобным образом исключает возможность участия в указанной закупке организаций, заинтересованных в представлении необходимого имущества, но не имеющих возможность поставить большое количество жилых помещений, — следует из материалов антимонопольного дела. — Установление заказчиком невыполнимых требований для потенциальных участников закупки приводит или может привести к ограничению конкуренции».

Кроме того, в разъяснительном письме ФАС России от 28 ноября 2019 года было указано: укрупнение объекта закупки путем включения в его состав нескольких квартир приводит к увеличению начальной максимальной цены контракта и, соответственно, влечет увеличение размера обеспечения заявки на участие в торгах и размера обеспечения контракта, что может привести к ограничению количества участников закупки. Протокол подведения результатов показал, что аукцион был признан несостоявшимся в связи с тем, что была подана только одна заявка.

ИА «Орелград»