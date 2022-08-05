В кладбища Орла вложат еще почти миллион

В городе объявлен очередной тендер на содержание погостов.



Администрация Орла объявила очередной тендер на право оказания услуг по содержанию кладбищ и воинских захоронений города. В качестве заказчика выступает муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 900 тысяч рублей. Средства поступят из городского бюджета. С победителем аукциона будет заключен муниципальный контракт. Его обяжут следовать порядку оказания услуг по содержанию кладбищ и воинских захоронений города Орла, утвержденному в 2018 году решением Орловского городского Совета народных депутатов.

В перечень кладбищ и воинских захоронений, подлежащих уборке, включены Наугорское, Историко-мемориальное, Троицкое, Крестительское, Лужковское, Афанасьевское, Иоанно-Богословское и Лепешкинское кладбища. Кроме того, подрядчик должен следить за порядком на воинских захоронениях. В этот перечень включены могила польских революционеров, братская могила двух неизвестных солдат и Поклонный крест на Наугорском кладбище, могила советского воина Блохи, братская могила расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей в Медведевском лесу, братская могила советских воинов на территории завода «Дормаш», братское захоронение в Сквере танкистов, захоронение генерала Гуртьева и др.

Содержание кладбищ включает в себя производство целого ряда работ, в том числе ручную и механизированную погрузку отходов 5-го класса опасности на автотранспорт, уборку проездов, пешеходных дорожек и прилегающей территории, уборку общественных туалетов, покос травы при высоте травяного покрова более 10 см, планировку участков для захоронения (расчистка площадей от мелколесья, грейдирование и засыпка ям). Каждую пятницу подрядчик обязан предоставлять заказчику отчеты о выполненных работах, вести журнал производства работ и их фотофиксацию (до начала работ и после). По условиям, заказчик принимает работы по погрузке, вывозу и размещению отходов 5-го класса опасности, уборке территорий кладбищ и воинских захоронений исходя из фактически выполненных объемов. Количество уборок может быть увеличено или уменьшено по письменному требованию заказчика в зависимости от погодных условий.

Напомним, в конце июля городская Контрольно-счетная палата представила отчет о проверке использования бюджетных средств, выделенных на содержание мест захоронения в 2021-2022 годах. Проверено было как раз МКУ «УКХ г. Орла». Всего на содержание кладбищ в отчетный период было потрачено 19,58 миллиона рублей. Неправомерные расходы, по версии КСП, составили 7,96 миллиона рублей, или 40,3 процента всех средств. Из них 7,39 миллиона рублей было направлено на оплату услуг индивидуальным предпринимателям по сбору, погрузке, транспортировке и утилизации мусора по завышенным ценам.

В КСП заявили, что МКУ «УКХ» неправомерно заключало договоры на вывоз мусора с индивидуальными предпринимателями, завышая цену на услуги в несколько раз. Хотя в регионе существует оператор по обращению с ТКО. Кроме того, 575,3 тысячи рублей было направлено на оплату работ, не предусмотренных муниципальными контрактами на выполнение услуг по содержанию кладбищ, а также работ, не связанных с содержанием кладбищ. Несмотря на такие траты, в Орле в проверенный период не было обеспечено надлежащее содержание мест захоронения в соответствии с правилами, утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов в 2018 году.

ИА «Орелград»