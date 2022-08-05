В Орле транспортную полицию проверил священник

Иерей Николай посетил дежурную часть в рамках гражданского мониторинга.



Православный священник иерей Николай, служащий в храме Иверской иконы Божией Матери, проинспектировал дежурную часть линейного отдела МВД России на станции «Орел». Об этом совместно сообщили пресс-служба Управления транспорта МВД России по ЦФО и информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Визит состоялся в рамках акции «Гражданский мониторинг», а дежурную часть транспортной полиции священник посетил не один. Еще одним участником акции стал председатель Общественного совета при линподразделении Виктор Перелыгин.

Поясним, что акция «Гражданский мониторинг» является всероссийской. Она направлена на укрепление доверия населения к органам внутренних дел. Еще одна цель заключается в осуществлении общественного контроля за деятельностью правоохранителей. В ходе прошедшего визита общественники проинспектировали работу основных служб подразделения, проверили актуальность и достоверность информационных стендов, оценили условия службы личного состава.

«Отец Николай провел беседу с сотрудниками транспортной полиции, благословил личный состав линейного отдела на службу во имя закона и в интересах граждан, а затем освятил помещения линподразделения, — сообщила пресс-служба Управления транспорта МВД России по ЦФО. — По итогам гражданского мониторинга ЛО МВД России на станции «Орел» получил оценку «удовлетворительно».

Тем временем, сами транспортные полицейские тоже совершили общественный визит. Они посетили детский лагерь «Лесная поляна» в рамках акции «Каникулы с Общественным советом». Мероприятия было посвящено правилам поведения и мерах безопасности на объектах транспорта. В нем также принял участие член Общественного совета при линподразделении Виктор Перелыгин, вместе с которым в детский лагерь отправились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

«Старший инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела капитан полиции Евгения Шмелева выступила перед юной аудиторией и рассказала, какие неприятности могут случиться в период летнего отдыха и как их избежать, — рассказали в транспортной полиции. — Она предложила ребятам вспомнить основные правила поведения на железной дороге, и девчонки и мальчишки проявили большие познания в этой области».

ИА «Орелград»