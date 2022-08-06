Орловца, пытавшегося сорвать годовщину празднования Победы, осудили

Решение по уголовному делу вынес Глазуновский районный суд Орловской области.



Как следует из материалов дела, перед судом предстал местный житель, который ранее судим не был. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Жертвой преступления стал глава Медведевского сельского поселения, то есть высшее выборное должностное лицо данного муниципального образования. События развернулись весной. Глава поселения отвечал за проведение праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Торжества было решено устроить в одной из деревень, куда глава поселения лично сопровождал автобус с творческим коллективом. Однако путь артистам внезапно преградил молодой человек, который вышел на дорогу и не давал автобусу проехать. Как следует из текста судебного решения, на подаваемые звуковые сигналы сопровождающей автобус автомашины ГИБДД юноша не реагировал. Тогда к нему подошел глава сельского поселения и попытался убедить его покинуть проезжую часть.

Поскольку молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на эти просьбы тоже не отреагировал, чиновник попытался «сопроводить» его и выпроводить с проезжей части. Однако пьяный гражданин оказалась сопротивление. Более того, он кулаком ударил главу поселения в ухо. К счастью, травма оказалась не опасной, но пострадавший ощутил физическую боль, а напоминанием об инциденте стала ссадина. Поскольку глава поселения является представителем власти, на хулигана завели уголовное дело.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме и поддержал заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. О мотивах своего поступка он внятно так ничего и не рассказал: дескать, был сильно пьян. Дело было рассмотрено в особом порядке. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. В результате молодой человек был наказан уголовным штрафом в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»