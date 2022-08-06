Орловцам предложат виртуальное кругосветное путешествие

Работу летнего читального зала областной библиотеки расписали до осени.



Орловская областная библиотека имени Бунина обнародовала план работы своего уникального летнего читального зала до осени. Напомним, он располагается под открытым небом и открыт же для любых посетителей. Старт его работа взяла в первый летний день. Последним днем работы станет 31 августа. Ну а пока летний читальный зал, расположившийся в сквере перед «Бунинкой», продолжает свою работу. Как сообщили в библиотеке, в ближайшее время жителям и гостям города будут предложены четыре тематические недели.

Первая из них, которая продлится по 7 августа, уже стартовала. В ее рамках орловцам предлагается посетить выставку литературы «Современные справочные издания».

«Разносторонняя тематика представленных на выставке книг позволит читателям быстро найти ответ на интересующий вопрос и узнать что-то новое для себя», — говорят организаторы. Затем. В период с 8 по 14 августа, в сквере перед библиотекой будет действовать книжная выставка «С книжных образов на большой экран». «Читатели смогут вспомнить или познакомиться с известными романами российских и зарубежных авторов, которые впоследствии были экранизированы, а затем заглянуть на абонемент и взять понравившуюся книгу на дом», — пояснили в библиотеке.

Книжная выставка «В гостях у сказки» в летнем читальном зале будет организована в период с 15 по 21 августа. На ней будут представлены яркие и красочные издания для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в викторине «Солнечный город». В заключительную неделю посетители читального зала получат возможность совершить кругосветное путешествие, не покидая Орел. Для этого надо будет посетить выставку литературы «Путешествуй вместе с книгой». Организаторы обещают, что это будет интересно и познавательно.

«Представленные на выставке издания помогут читателям побывать в жарких странах и на севере, совершить прогулки по столицам мира и пуститься в кругосветное путешествие, посетить достопримечательности России – памятники истории и архитектуры, музеи и заповедные места, — рассказали в областной библиотеке. — Для этого путешествия не нужно ехать за тридевять земель: достаточно взять с полки любое издание, и мир распахнется».

ИА «Орелград»