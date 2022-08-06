Орловского туроператора крупно оштрафовали

6.8.2022 | 17:05 Закон и порядок, Новости

Штраф туроператор должен будет выплатить несостоявшемуся туристу.


Решение по гражданскому делу в заочном режиме вынес Ливенский районный суд Орловской области, который рассмотрел исковое заявление местного жителя к туристической компании. В иске мужчина указал, что изначально обратился к турагенту – местному индивидуальному предпринимателю, который в свою очередь представляет интересы крупного туроператора. Ливенец забронировал себе тур в одну из зарубежных стран, куда планировал отправиться с супругой. В соответствии с договором он сразу заплатил турагенту более 160 тысяч рублей.

Пока туристы паковали чемоданы, ситуация для них резко изменилась не в лучшую сторону. Турагент связался со своим клиентом и огорошил его известием: ранее подтвержденная заявка на бронирование была без объяснения причин аннулирована туроператором, который к тому же отказался от исполнения договора в одностороннем порядке. При этом причин отказа несостоявшемуся туристу никто так и не назвал. Он направлял письменную претензию туроператору, но не получил ни ответа на нее, не возвращения уплаченных им денег.

Решение по данному спору было вынесено заочно, так как представители туроператора и турагент на заседание не явились. Впрочем, представитель турагента в судебном заседании исковые требования назвала обоснованными и подлежащими удовлетворению. В своем решении суд указал, что ответственность перед туристами по обязательствам, вытекающим из договора о приобретении туристского продукта, несет именно туроператор. В данном случае туроператором «какие-либо действия по разрешению сложившейся ситуации предприняты не были, денежные средства истцу до настоящего времени ни возвращены».

О причинах аннуляции тура и причинах невозможности возврата истцу денежных средств ответчик суду не сообщил, доказательств никаких не представил. Поэтому иск был удовлетворен. Суд постановил взыскать с туроператора сумму оплаты по договору туристического продукта в сумме 152 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10 тысяч рублей и штраф в размере 81,2 тысячи рублей. Не взысканной осталась только сумма агентского вознаграждения, поскольку турагент свои обязательства исправно выполнял.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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