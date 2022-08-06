Под Орлом раскрошился ВАЗ, врезавшийся в «Мерседес»

Авария произошла на трассе «Орел-Ефремов» в районе деревни Крутая Гора.

Накануне, 5 августа, водитель управлял автомобилем ВАЗ-2107. Примерно в 23:50 в районе 13 километра трассы допустил столкновение с «Мерседесом». Пострадавших нет, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники УГИБДД, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Судя по фото регионального МЧС и снимкам очевидцев, опубликованным в группе «ДТП Орел и автохамы», после столкновения ВАЗ потерял двигатель, коробку, подвеску с колесами.

ИА «Орелград»