Под Орлом раскрошился ВАЗ, врезавшийся в «Мерседес»

6.8.2022 | 11:19 Новости, Происшествия

Авария произошла на трассе «Орел-Ефремов» в районе деревни Крутая Гора.

Накануне, 5 августа, водитель управлял автомобилем ВАЗ-2107. Примерно в 23:50 в районе 13 километра трассы допустил столкновение с «Мерседесом». Пострадавших нет, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники УГИБДД, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Судя по фото регионального МЧС и снимкам очевидцев, опубликованным в группе «ДТП Орел и автохамы», после столкновения ВАЗ потерял двигатель, коробку, подвеску с колесами.

ИА «Орелград»

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