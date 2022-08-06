Под Орлом рецидивист обокрал спящего приятеля

Мужчина дождался удобного момента, чтобы стащить у друга телефон.



Залегощенский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о краже мобильного телефона. Как сообщили в пресс-службе суда, преступление было совершено в марте 2022 года. Осужденный в тот день пришел в гости к своему приятелю. В квартире у последнего они совместно употребляли спиртные напитки. Вероятно, застолье растянулось надолго, так как хозяин квартиры такого «марафона» не выдержал. Его сморило, и он уснул прямо за столом. При этом мужчина выронил свой мобильный телефон, который упал ему под ногу.

Гость только этого и дожидался. Он решил воспользоваться случаем и обворовать радушного хозяина, пока тот спит. Осужденный подошел к спящему товарищу и вытащил рукой из-под его правой ноги мобильный телефон, с которым затем скрылся с места происшествия. Действия гостя следствие и суд квалифицировали как кражу чужого имущества, причинившую потерпевшему значительный материальный ущерб. Значительность причиненного ущерба была установлена судом с учетом имущественного положения потерпевшего, его нуждаемости в похищенном мобильном телефоне и значимости мобильника для жизнедеятельности потерпевшего, уточнили в суде.

Кроме того, при вынесении приговора был учтен рецидивный характер преступлений. Выяснилось, что подсудимый ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления, отбывал наказание в местах лишения свободы и относительно недавно был освобожден. В пользу подсудимого сыграл тот факт, что он признал себя виновным полностью и раскаялся в содеянном. С другой стороны, отягчающим вину обстоятельством было признано то, что кражу он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Опьянение «способствовало тому, что он не мог надлежащим образом контролировать свое противоправное поведение и критически оценивать свои противоправные действия, что в итоге привело к совершению преступления». Изучив все обстоятельства, суд назначил рецидивисту наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»