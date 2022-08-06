В Мценске создают систему борьбы с преступностью за 128 тысяч рублей

Для создания эффективного механизма разработана специальная программа.



Администрация орловского города Мценска утвердила муниципальную программу профилактики правонарушений. Ее основные задачи: снижение уровня преступности на территории города, в том числе рецидивной, профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграции, снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Еще одна цель — увеличение количества разъяснительных бесед по повышению толерантного поведения в обществе в учреждениях и организациях города.

Объем финансирования муниципальной программы из городского бюджета составит 128 тысяч рублей, которые будут выделены с 2023 по 2025 год. Отдельные мероприятия планируется осуществлять в рамках текущего финансирования структурных подразделений администрации города Мценска. Судя по паспорту программы, в целом в райцентре планируют создать эффективную систему профилактики правонарушений. Причем власти отмечают, что в предыдущие годы уже был достигнут определенный успех.

Согласно приведенной статистике, на в 2021 году на территории Мценска число зарегистрированных преступлений снизилось на 5,2 процента. Всего их было зафиксировано 879. Количество тяжких и особо тяжких преступлений при этом увеличилось на 2,9 процента (176). Было раскрыто 50 преступлений данного вида, их раскрываемость достигла уровня 30,7 процента. Состояние преступности в общественных местах характеризуется снижением на 15,6 процента, в том числе на улицах на 8,5 процента. Ранее судимыми амчанами было совершено 179 преступлений, что на 15,5 процента меньше, чем в 2020 году. Власти также отмечают положительную динамику снижения подростковой преступности. В прошлом году несовершеннолетними горожанами было совершено 5 преступлений, что на 37,5 процента меньше, чем годом ранее.

«Остается проблемным направлением эффективность предупреждения и раскрытие краж и мошенничества общеуголовной направленности, — следует из паспорта программы. – Так, количество краж увеличилось на 4,7 процента (336). На территории города создана и работает добровольная народная дружина в количестве 20 человек, которая совместно с сотрудниками полиции осуществляет патрулирование улиц города с целью профилактики уличной преступности. Однако при наличии положительных результатов в профилактике и борьбе с преступностью имеются и недостатки, требующие серьезного анализа и принятия, конкретных мер по их устранению».

Например, по мнению чиновников, городу необходима «выработка мер стимулирования членов общественных формирований к активному участию в охране общественного порядка, проведение семинаров по обмену передовым опытом». Кроме того, отмечают они, создание эффективной системы профилактики правонарушений невозможно без использования современных технических средств и информационных технологий. Элементом такой системы является установка аппаратуры видеонаблюдения и видеофиксации. Также необходимо уделять пристальное внимание миграционным потокам и оформлению разрешительных документов. Кроме того, требуется активизация работы в средствах массовой информации по разъяснению миграционного законодательства и формированию толерантного отношения к мигрантам.

ИА «Орелград»