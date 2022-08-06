Возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки, упавшей с «Орбиты»

Трагедия произошла 6 августа в Городском парке культуры и отдыха города Орла.

СУ СК России по Орловской области увидел признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

17-летняя девушка выпала из аттракциона «Орбита» во время катания. Она получила серьезные травмы и скончалась в больнице.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры области, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, в августе 2016 года в Горпарке посетитель выпал из сидения аттракциона «Вихрь». Он получил травмы и умер в больнице.

ИА «Орелград»