Возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки, упавшей с «Орбиты»

Трагедия произошла 6 августа в Городском парке культуры и отдыха города Орла.
СУ СК России по Орловской области увидел признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
17-летняя девушка выпала из аттракциона «Орбита» во время катания. Она получила серьезные травмы и скончалась в больнице.
Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры области, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Напомним, в августе 2016 года в Горпарке посетитель выпал из сидения аттракциона «Вихрь». Он получил травмы и умер в больнице.
ИА «Орелград»